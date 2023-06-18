هدوءٌ في الخرطوم مع بدء سريان الهدنة.. ومؤتمر لــ«مانحي السودان» غداً

قال سكان إن الاشتباكات هدأت في العاصمة السودانية الخرطوم في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد في أعقاب معارك وضربات جوية خلال الليل وذلك مع بدء سريان وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة بهدف تهدئة القتال المستمر منذ أكثر من شهرين بين طرفي الصراع.

واتفق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على وقف الهجمات وعدم السعي للحصول على مكاسب عسكرية خلال فترة وقف إطلاق النار، التي بدأت في الساعة السادسة صباحا (0400 بتوقيت غرينتش)، فضلا عن السماح بتسليم المساعدات، حسبما قال الوسطاء السعوديون والأميركيون.

وحول الصراع على السلطة بين الجانبين العاصمة إلى منطقة حرب ابتليت بعمليات النهب وأدى إلى اندلاع قتال في مناطق أخرى وأثار تصعيدا حادا للعنف في دارفور بغرب السودان.

وفي الساعات التي سبقت سريان الهدنة، أفاد شهود بوقوع اشتباكات وضربات جوية في عدة مناطق بالخرطوم وأم درمان المجاورة.

وقال صلاح الدين أحمد (49 عاما) لرويترز عبر الهاتف صباح اليوم إن الوضع في الخرطوم هادئ خاصة أنه كانت هناك ضربات جوية الليلة الماضية واصفا الأمر بأنه كان مرعبا. وعبر عن أمله في أن تكون الهدنة "بداية نهاية الحرب".

من جهة أخرى تعقد الأمم المتحدة، غداً الاثنين مؤتمراً للمانحين في جنيف يهدف إلى الحصول على تعهدات بتمويل عمليات الإغاثة الإنسانية في السودان.

وتقول الأمم المتحدة، إن أكثر من نصف السكان البالغ عددهم 49 مليونا يحتاجون الآن إلى مساعدات إنسانية داخل السودان، الأمر الذي يتطلب تمويلا يبلغ نحو ثلاثة مليارات دولار حتى نهاية العام.