بوتين: روسيا ستستخدم السلاح النووي في هذه الحالة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة إن روسيا يمكنها "نظريا" استخدام الأسلحة النووية في حالة وجود تهديد لسلامة أراضيها أو وجودها، لكنه أضاف أنها لا تحتاج لذلك.

وكان بوتين يتحدث في الجلسة الافتتاحية لمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي.

وقال بوتين "الأسلحة النووية صنعت لضمان أمننا بالمعنى الواسع للكلمة ووجود الدولة الروسية لكن... لا يوجد ما يستدعي (استخدامها)".