موسكو تطالب واشنطن بالتعقل وعدم تزويد كييف بـ"اليورانيوم المنضب"

دعا عضو اللجنة الدولية لمجلس الاتحاد الروسي سيرغي تسيكوف، الولايات المتحدة إلى التعقل، وعدم تزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب للدبابات.

ووفقاً لما نشره الموقع الإلكتروني لقناة "روسيا اليوم"، قال تسيكوف في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية: "أصبحت الولايات المتحدة وبريطانيا تشكلان خطراً حقيقياً على المجتمع الدولي بأكمله، وأعتقد أننا سنجد طريقة لإعادتهم إلى رشدهم، آن الأوان لواشنطن ولندن أن تعودا إلى رشدهما، وإلا فقد تعود قراراتهما بعواقب وخيمة على الغرب الجماعي".

وتابع أن النخب السياسية في الولايات المتحدة وبريطانيا تعاني من جنون العظمة، وتتمسك بموقفها المغلوط بأنها الوحيدة التي تمتلك حق الحياة والعيش الطبيعي، مشيراً إلى أن "باقي الدول الغربية مجرد سلع استهلاكية بالنسبة للولايات المتحد وبريطانيا، يمكن التضحية بها وفقا للحاجة"، بحسب وصفه.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد نقلت عن مسؤولين أميركيين توقعهم أن تقوم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستقوم بتزويد أوكرانيا بقذائف الدبابات التي تحتوي على اليورانيوم المنضب، وذلك بعد أسابيع من التشاور والتباحث حول كيفية تجهيز دبابات أبرامز التي ستقدمها واشنطن إلى كييف.