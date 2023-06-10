رصد انفجار تزامن مع تدمير سد كاخوفكا الأوكراني

رصد معهد الزلازل النروجي (نورسار) «انفجاراً» في منطقة سد كاخوفكا الأوكراني لحظة تدميره الثلاثاء، على ما أفاد مسؤولون فيه الجمعة.

وهذا الإعلان الذي لا يحدد سبب الانفجار، يعزز فرضية أن سد كاخوفكا لتوليد الطاقة الواقع في منطقة خاضعة للسيطرة الروسية، لم ينفجر نتيجة الأضرار التي لحقت به خلال أشهر من القصف العنيف. وقال المسؤول في نورسار بِن داندو لوكالة فرانس برس «نحن متأكدون من وقوع انفجار».

وبحسب هذا المرصد المستقل، حصل الانفجار، في موقع تتوافق إحداثياته مع إحداثيات سد كاخوفكا على نهر دنيبرو.

وبلغت قوته ما بين «بين 1 و2» على ما أضاف نورسار الذي لم يحسب بعد ما يعادله من مادة «تي إن تي» المتفجرة.

وقال داندو «لم يكن انفجاراً ضعيفاً».