الصين: الدوريات الجوية المشتركة مع روسيا لا تستهدف دولاً محددة

قالت وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحافية دورية، أمس، إن الدوريات الصينية الروسية المشتركة لا تستهدف دولاً بعينها، وتتوافق مع القانون الدولي والأعراف الدولية.

وبدأت الصين وروسيا دوريات جوية مشتركة، الثلاثاء، فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي، للمرة السادسة منذ عام 2019، ما دفع دولتي الجوار كوريا الجنوبية واليابان إلى نشر طائرات مقاتلة على الفور.