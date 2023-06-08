أردوغان يقترح إنشاء لجنة تحقيق دولية في تدمير السد

اقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، على نظيريه الأوكراني والروسي تشكيل لجنة تحقيق دولية في تدمير سد كاخوفكا.

وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال أردوغان إنه يمكن تشكيل لجنة بمشاركة خبراء من طرفي النزاع والأمم المتحدة، وتركيا. ستكلف هذه اللجنة بإجراء «تحقيق معمّق في تدمير سد كاخوفكا».

كما أعرب أردوغان، في مكالمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن أمله في أن «يزيل هذا التحقيق كل الشكوك».