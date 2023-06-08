كييف: حقول خيرسون ستصبح صحراء بعد تدمير سد كاخوفكا

قالت وزارة الزراعة الأوكرانية إن من المتوقع أن تغمر المياه نحو 10 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية في منطقة خيرسون، وفقاً للتقديرات الأولية.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، بعد تدمير سد كاخوفكا، إنه كان من المتوقع أن يكون فيضان المياه أكثر سوءاً على الضفة الجنوبية لنهر دنيبرو في جنوب أوكرانيا. وقالت الوزارة «علاوة على ذلك، فإن كارثة تدمير السد ستعرقل وصول المياه إلى 31 شبكة لري الحقول في مناطق دينبروبيتروفسك وخيرسون وزابوريجيا».