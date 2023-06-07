مشروع ضخم لمواجهة تحديات التغير المناخي

قال الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، محمد جميل الرمحي: «تفخر (مصدر) بالتعاون مع شركاء استراتيجيين على مستوى العالم، لتحقيق أكبر تأثير إيجابي ينعكس بشكل مباشر على مصر الشقيقة في كل المجالات التجارية والاقتصادية، ويسهم في مواجهة تحديات التغير المناخي الملحة، ويدعم الجهود العالمية لتطوير حلول مستدامة لإنتاج الطاقة باستخدام أحدث التقنيات المتاحة وأقل التكاليف التنافسية».

وأضاف: «يأتي هذا المشروع الضخم، الذي سيسهم في تحسين سبل الحياة والعيش، ليكون تتويجاً للعمل الجاد والشراكة الراسخة بين (إنفينتي باور) المشتركة بين (مصدر) و(إنفينتي المصرية) و(شركة حسن علام للمرافق)».