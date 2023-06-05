وفاة و11 إصابة بـ «الجمرة الخبيثة» في غانا

لقي شخص حتفه وأصيب 11 آخرون بسبب الجمرة الخبيثة، بعد تفشٍ للفيروس في منطقة بيندوري بمنطقة ابر إيست في غانا، وذكرت صحيفة «بيزنس نيوز» أن الضحايا تناولوا لحم ماشية نافقة مصابة بالجمرة الخبيثة.

وقالت هيئة الصحة في منطقة ابر إيست في بيان، إنه في اليوم الأول من الشهر الجاري، تلقت إشعاراً بتسجيل إصابتين بالجمرة الخبيثة، وحالة وفاة جراء الفيروس في منطقة بيندوري بعد تناول لحم ماشية نافقة، وإجمالاً تم رصد 11 حالة إصابة مشتبه فيها بالفيروس حتى أمس. وأضاف البيان أن الهيئة تجري جهوداً لرصد الحالات المختلطة، وحثت الهيئة جميع المناطق، خصوصاً المتاخمة لبيندوري، على الالتزام بالحذر، وإعطاء الأولوية لأنشطة مراقبة فيروس الجمرة الخبيثة وتكثيفها في جميع المنشآت الصحية.