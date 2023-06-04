لا تقدم يذكر في محادثات الناتو وتركيا حول انضمام السويد للحلف

لم يحقق الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أي انفراجة، اليوم الأحد، في المحادثات المتعلقة بعضوية السويد في المنظمة العسكرية، وذلك خلال اجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويريد الناتو ضم السويد إليها بحلول الوقت الذي يجتمع فيه الرئيس الأميركي جو بايدن مع زعماء الحلف الآخرين في ليتوانيا يومي 11 و12 يوليو المقبل، لكن تركيا والمجر لم تصادقا على هذه الخطوة حتى الآن.

يجب موافقة جميع الدول الأعضاء، والبالغ عددهم 31 دولة، على بروتوكول انضمام المرشح إلى الحصول على عضوية الحلف.

وتتهم الحكومة التركية السويد بالتساهل الشديد مع المنظمات الإرهابية والتهديدات الأمنية، ومن بينها جماعات كردية متشددة وأشخاص مرتبطين بمحاولة انقلاب عام 2016.

كما أجلت المجر موافقتها دون توضيح أسباب.

وقال ستولتنبرغ للصحفيين في اسطنبول .. اتفقت أنا والرئيس أردوغان اليوم على أن الآلية المشتركة الدائمة يجب أن تجتمع مرة أخرى قبل 12 يونيو. نيل السويد لعضوية الناتو سيجعلها أكثر أمانا، وسيقوي حلف الناتو وتركيا.