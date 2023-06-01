بسبب "كيس رمل".. الرئيس الأميركي يسقط للمرة الخامسة في حفل عسكري (فيديو)

سقط الرئيس الأميركي جو بايدن، على المنصة، اليوم الخميس، بعد أن هنأ خريجي أكاديمية القوات الجوية الأميركية في ولاية كولورادو - حيث علت الصرخات والشهقات من حضور الحفل العسكري، وهرع المتفرجون لمساعدة القائد العام للجيش الأميركي على قدميه.

وبايدن (80 عاماً) هو أكبر الرؤساء سناً في تاريخ أميركا ويسعى لولاية ثانية في انتخابات العام المقبل.

ولم يعلق البيت الأبيض على الفور على صحة الرئيس، لكن مراسلًا صحافيًا نقل بعد دقائق أنه "يبدو أنه بخير".

وعندما وقف بايدن على قدميه، أشار إلى كيس رمل أسود على المسرح، مشيرًا إلى أنه تعثر بسببه.

وهذه المرة الخامسة التي يتعثر فيها الرئيس الأميركي، حيث تعثر من قبل أربع مرات على الأقل على سلم طائرة الرئاسة - مما أدى إلى تغطية ومقارنات محرجة بحادث رفيع المستوى عام 1975 يتعلق بالرئيس جيرالد فورد.

سيكون بايدن في عمر 86 عامًا إذا أكمل فترة ولاية ثانية مدتها أربع سنوات.