عمدة سيؤول يعتذر عن إرباك المواطنين برسالة تنبيه نصية

اعتذر عمدة سيؤول، أوه سي-هون، عن إرباك المواطنين برسالة تنبيه نصية، صباح أمس، بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً فضائياً. وقالت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أمس، إنه بالنظر إلى إلحاح الوضع، تم إرسال رسالة تحذير من قبل حكومة المدينة. وقال عمدة سيؤول في إيجاز صحافي إن هذه الرسالة النصية الطارئة ربما كانت رد فعل مبالغاً فيه من قبل المسؤولين الميدانيين، لكن لم تكن خطأ.

وفي ما يتعلق بالسلامة، لا يمكن أن يكون هناك حل وسط، والاستجابة إلى الحد الذي يبدو مبالغاً فيه هو المبدأ.