روسيا تعلن استهداف مراكز العمليات الرئيسية لاتخاذ القرار في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن "القوات الروسية استهدفت مراكز العمليات الرئيسية لاتخاذ القرار في أوكرانيا، والتي كانت تعد لتنفيذ عمليات في روسيا بتوجيه من المخابرات الغربية"، بحسب بيان للوزارة.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن الوزارة قولها في تقريرها اليومي عن سير العملية العسكرية: "نفذت القوات المسلحة الروسية، خلال اليوم الماضي، ضربات جماعية باستخدام أسلحة بعيدة المدى عالية الدقة، استهدفت المراكز الرئيسية لاتخاذ القرار في أوكرانيا، حيث يتم التخطيط لأعمال إرهابية على أراضي روسيا، بتوجيه من متخصصين في أجهزة المخابرات الغربية. وقد تمت إصابة جميع المواقع المحددة".

وأضاف بيان وزارة الدفاع الروسية أنه تم استهداف وحدات على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيا، في مناطق بلدات فيليكايا نوفوسيلكا وفريموفكا وفلاديميروفكا، بجمهورية لوهانسك الشعبية، وكذلك في مناطق بلدات مالينوفكا وبيلوغوري وكامينسكي بمقاطعة زابوروجيا، ما أدى لخسارة العدو قرابة 140 عسكرياً، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتدمير 4 عربات عسكرية خفيفة وتحقيق إصابات مباشرة في وحدة استطلاع وتخريب أوكرانية".

وتابع البيان: "نتيجة للاستهداف الناري بلغت خسائر العدو على محور خيرسون قرابة 30 عسكرياً، ومدفع ذاتي الحركة (اكاتسيا)، ومدفعي هاوتزر".