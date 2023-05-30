خامنئي يرحب بتحسين العلاقات مع مصر

نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أمس، عن المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، قوله خلال لقائه سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد، إن طهران ترحب بتحسين العلاقات الدبلوماسية مع مصر، فيما اتفقت إيران وسلطنة عمان على إعداد وثيقة للتعاون الاستراتيجي.

وظلت العلاقات مشحونة بين القاهرة وطهران في أغلب الأحيان خلال العقود الماضية، على الرغم من أن البلدين حافظا على الاتصالات الدبلوماسية.

وجاءت تصريحات خامنئي في الوقت الذي تتخذ فيه دول بالشرق الأوسط من بينها مصر، خطوات لتخفيف التوتر في المنطقة. وفي مارس، وضعت السعودية وإيران حداً لسنوات من العداء واتفقتا على إعادة العلاقات الدبلوماسية بموجب اتفاق توسطت فيه الصين.

يأتي ذلك، في وقت اتفقت إيران وسلطنة عمان على إعداد وثيقة تعاون استراتيجي بينهما تغطي مختلف المجالات.

جاء ذلك في بيان صدر في ختام زيارة سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد إلى طهران.

ووفقاً لوكالة مهر الإيرانية للأنباء، غادر سلطان عمان والوفد المرافق له طهران عائداً إلى بلاده، أمس، بعد زيارة استغرقت يومين، التقى خلالها المرشد الإيراني، علي خامنئي، والرئيس إبراهيم رئيسي، وعدداً من المسؤولين الإيرانيين.

وجاء في البيان الصادر عن الجانبين الإيراني والعماني: «طالب قادة إيران وعمان، المسؤولين الحكوميين باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد وثيقة التعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات، في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين وإرساء أسس هذه العلاقات واستمرارها والتوقيع عليها بطريقة تعزز التعاون والمصالح المتبادلة». ووقع البلدان، الأحد، أربع وثائق للتعاون الاقتصادي والاستثماري.