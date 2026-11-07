أميركا تعرض مكافأة قدرها 20 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن "البرنامج النووي الإيراني"

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقدم مكافأة قدرها 20 مليون دولار مع إمكانية توفير مكان إقامة بديل، مقابل الحصول على معلومات حول البرنامج النووي الإيراني، في الوقت الذي أعاد فيه الرئيس دونالد ترامب التأكيد على أن إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق لإنهاء الحرب.

وذكرت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" في بيان نُشر على منصة "إكس" أن برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية "يعرض مكافأة تصل إلى 20 مليون دولار، مع إمكانية إعادة التوطين، مقابل الحصول على معلومات حول البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك منشآته ومعداته والأفراد المرتبطين به، مثل العاملين في الوسط العلمي".

وتأسس البرنامج عام 1984 بهدف تقديم مبالغ مالية مقابل الحصول على معلومات تساعد في حماية حياة الاميركيين ومصالحهم.

وذكرت الخارجية الأميركية في بيانها بشأن المكافأة، أن "عدم امتثال إيران لاتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية" أدى إلى حرمان الوكالة من المعلومات المتعلقة بإنتاج إيران ومخزونها من المكونات الرئيسية، مثل أجهزة الطرد المركزي.

ولم تحدد الخارجية معايير دقيقة بشأن نوع المعلومات التي قد تؤدي إلى الحصول على الـ 20 مليون دولار.

وسبق أن صرح ترامب في مناسبات عديدة أن القوات الأميركية تمكنت من تدمير البرنامج النووي الإيراني.