روسيا تصدر مذكرة توقيف بحق السيناتور الأميركي ليندسي غراهام

أصدرت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الإثنين، مذكرة توقيف بحق عضو مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور ليندسي غراهام بعد تصريحاته المتعلقة بالقتال في أوكرانيا.

وفي تسجيل مصور خلال لقائه الجمعة الماضية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أشار السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية، إلى أن "الروس يموتون" واصفاً المساعدات العسكرية الأمريكية للبلاد بأنها "أفضل نقود تنفقها على الإطلاق".

وبالرغم من أن غراهام قد أدلى بهذه التصريحات في أجزاء مختلفة من المحادثة، فإن التسجيل المصور القصير الذي نشره مكتب الرئيس الأوكراني وضع تلك التصريحات بشكل متلاحق ما أثار غضباً في روسيا.

وعلق دميتري بيسكوف الناطق باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأحد قائلا: "من الصعب تخيل عار أكبر على البلاد من وجود مثل هؤلاء أعضاء في مجلس الشيوخ".

وتحركت لجنة التحقيق الروسية - أعلى جهة تحقيق جنائي في البلاد - لفتح تحقيق جنائي ضد غراهام، وتبعتها وزارة الداخلية بإصدار مذكرة توقيف، كما اتضح اليوم الإثنين من سجلها الرسمي للمتهمين الجنائيين المطلوبين.

وغراهام من بين أكثر من مائتي عضو بالكونغرس الامريكي منعتهم موسكو من دخول روسيا العام الماضي.