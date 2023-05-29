اشتباكات عنيفة في الخرطوم قبيل انتهاء أسبوع الهدنة

قال سكان في الخرطوم إنهم سمعوا دوي اشتباكات عنيفة ومتواصلة، اليوم الاثنين، في أجزاء من العاصمة السودانية الخرطوم قبل ساعات من انتهاء اتفاق الهدنة الذي وفر بعض الهدوء في الصراع المستمر منذ ستة أسابيع لكنه أتاح وصول القليل فقط من المساعدات الإنسانية.

واستمرت الاشتباكات منذ أمس الأحد وحتى اليوم في جنوب وغرب أم درمان، إحدى المدن الثلاث المتجاورة التي تشكل ولاية الخرطوم، وقال سكان في جنوب الخرطوم على الضفة الأخرى لنهر النيل إن هناك اشتباكات وقعت في وقت متأخر من مساء الأحد.