موسكو تستدعي سفراء ألمانيا والدنمارك والسويد

قالت وزارة الخارجية الروسية، أمس، إنها استدعت سفراء ألمانيا والسويد والدنمارك، للاحتجاج على ما وصفته بأنه «عدم التوصل إلى أي نتائج» في تحقيق خاص بانفجارات ألحقت أضراراً بخطي أنابيب نورد ستريم للغاز في سبتمبر الماضي.

وأدت انفجارات عدة مجهولة السبب وقعت تحت الماء، إلى إلحاق أضرار بخطي نورد ستريم 1، ونورد ستريم 2 - الذي تم بناؤه أخيراً - اللذين يربطان روسيا وألمانيا عبر بحر البلطيق.

واتهمت وزارة الخارجية الروسية في بيان الدول الثلاث بتعمد التلكؤ في التحقيق، ومحاولة إخفاء من يقف وراء التفجيرات.