القضاء اللبناني يمنع حاكم المصرف المركزي من السفر بعد استجوابه

قرّر القضاء اللبناني أمس، منع حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، من السفر بعد استجوابه، وفق ما أفاد مسؤول قضائي وكالة فرانس برس، في خطوة جاءت بعد تسلّم السلطات شارة حمراء من الإنتربول، بناء على مذكرة توقيف فرنسية.

وقال المسؤول إن المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، قرر بعد استجواب سلامة «تركه رهن التحقيق، ومنعه من السفر وحجز جوازي سفره اللبناني والفرنسي»، مضيفاً أنه «أرسل تقريراً تضمّن محضر الجلسة إلى فرنسا، وطلب من القاضية أود بوريزي تزويده بملف التحقيق الفرنسي».

وتغيّب سلامة الأسبوع الماضي عن جلسة استجواب في باريس، فعمدت إثرها بوريزي التي تقود التحقيقات الأوروبية، إلى إصدار مذكرة توقيف بحقه.

وتسلّم لبنان، الجمعة، النشرة الحمراء التي عممها الإنتربول بناء على طلب فرنسي.

ولا تبيح القوانين اللبنانية تسليم المواطنين إلى دولة أجنبية لمحاكمتهم. وبحسب المصدر ذاته، يحدد القضاء اللبناني عند وصول الملف من فرنسا، ما إذا كان سيلاحق سلامة في لبنان بالجرائم المتهم بها في فرنسا أم لا.

وجاءت جلسة الاستجواب غداة «تبلّغ أحد قضاة النيابة العامة التمييزية في لبنان شفهياً من المدعية العامة في ميونخ بصدور مذكرة توقيف بحق سلامة»، وفق ما قال مسؤول قضائي بارز، موضحاً أنها أسندت إلى سلامة «جرائم مرتبطة بالفساد والتزوير والاختلاس وتبييض الأموال».