ترامب: محادثاتنا مع إيران مستمرة وأعتقد أننا سنتوصل لتسوية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران والولايات المتحدة أجرتا محادثات اليوم الثلاثاء، وإنه يعتقد أن البلدين سيتوصلان ‌إلى اتفاق في مرحلة ما.

وقال ‌ترامب عقب اجتماع مع ‌رئيس الوزراء ‌البريطاني آندي ‌بيرنام في مقر الأمم ​المتحدة بنيويورك "أعتقد ‌أننا ​سنتوصل إلى تسوية".

وأضاف "يريدون التحدث إلينا. ​كانوا يتحدثون إلينا، وحتى اليوم كانوا يتحدثون إلينا، والعلاقة آخذة في التطور. لكن لا يمكننا السماح لهم - وهم يدركون ‌ذلك - لا يمكننا السماح ​لهم بامتلاك سلاح نووي".

وجاء تهديد الرئيس وسط تفاخر متكرر بأن الولايات المتحدة نجحت تحت قيادته في مواجهة خصومها وإعادة تشكيل النظام العالمي لمصلحتها.

وقال ترامب أمام قادة العالم في نيويورك "بينما تحدث آخرون عن السلام، صنعت أنا السلام. وبينما تجاهل آخرون التهديدات، واجهتها".