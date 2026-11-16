الجامعة العربية تطلق الإعلان العربي للتسامح والسلام لمواجهة التطرف والكراهية

أطلقت جامعة الدول العربية والمجلس العالمي للتسامح والسلام اليوم "الإعلان العربي للتسامح والسلام"، خلال المؤتمر العربي للتسامح والسلام الذي استضافته الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، بمناسبة اليوم الدولي للتسامح، بهدف ترسيخ قيم الحوار والتعايش السلمي ومواجهة التطرف والتمييز وخطاب الكراهية.

ودعا الإعلان إلى تعزيز دور المؤسسات الدينية والتعليمية والتشريعية والإعلامية في نشر قيم التسامح والسلام، ومكافحة التمييز والعنصرية والتطرف، والتصدي لاستخدام التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في ازدراء الأديان ونشر الكراهية، إلى جانب تفعيل دور المرأة والشباب ومؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الحوار والتعايش السلمي.

وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفير محمد بن دعيج آل خليفة، أن ترسيخ ثقافة التسامح والحوار يمثل أساسا لتعزيز التفاهم بين الشعوب واحترام التنوع وتحقيق التنمية المستدامة، مشددا على أن التسامح لا يعني التنازل عن الحقوق المشروعة أو التساهل مع الاحتلال والعدوان، وأن السلام المستدام يتطلب تحقيق العدالة واحترام القانون الدولي وحماية حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه، أكد رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أحمد بن محمد الجروان، أن الإعلان يمثل خطوة عربية مهمة تعكس التزام الدول العربية بدعم جهود السلام، وتبرز دور الدول العربية شريكا أساسيا في جهود تحقيق السلام على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن إعداده استغرق أربع سنوات من التعاون والتنسيق للوصول إلى توافق عربي مشترك.

ويأتي إطلاق الإعلان تنفيذا لقرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رقم 9301، الصادر في 7 سبتمبر 2026، الذي اعتمد الإعلان وحث الدول الأعضاء على تنفيذ مضامينه وتحقيق أهدافه بالتنسيق مع الأمانة العامة للجامعة.