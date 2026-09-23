أكسيوس: مجلس السلام يعلن خطة "تعافي غزة" بتكلفة 2.45 مليار دولار

ذكر موقع أكسيوس أن مجلس السلام برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيعرض ‌خلال اجتماع لأعضائه اليوم الأربعاء خطة للتعافي في قطاع غزة تمتد ستة أشهر بتكلفة تبلغ 2.45 مليار دولار.

وأضاف التقرير، نقلاً عن نسخة من الخطة، أن المقترح يضم 66 مشروعاً، ويتضمن تقديرات للإنفاق على المساكن ⁠المؤقتة وإزالة الأنقاض وإصلاح المستشفيات وإنعاش الاقتصاد ونشر قوة أمنية متعددة الجنسيات.

وذكر تقرير أكسيوس أن ‌الخطة تقدر حجم الأضرار المادية في غزة بنحو 35.2 مليار دولار، وأن التعافي الكامل وإعادة الإعمار سيتطلبان قرابة ‌71.4 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.

وتدعو ‌الخطة أيضاً إلى إصلاح المعابر الحدودية واستعادة ‌البنية التحتية للكهرباء والمياه ونشر ‌25 ألف وحدة محمولة للطاقة الشمسية وردم الأنفاق الواقعة تحت المواقع اللازمة لمشاريع إعادة الإعمار ‌ذات الأولوية بشكل دائم.

وكانت إدارة ترامب أبلغت ⁠الكونجرس في أواخر يوليو بأنها سترسل أكثر من 206 ملايين دولار لتمويل قوة مقترحة لحفظ السلام في غزة، ⁠في أول ⁠تمويل كبير لخطة أميركية متعثرة لإعادة إعمار القطاع الذي خلفت الحرب فيه دماراً واسعاً.

وأنشأ ترامب مجلس السلام ⁠للإشراف على خطته الطموحة الرامية إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية في غزة.

وأضاف التقرير أن مجلس السلام والحكومة الفلسطينية لم يضمنا بعد كامل المبلغ المحدد عند 2.45 مليار دولار، لكنهما واثقان من أن الدول المانحة ستزيد مساهماتها بمجرد تجاوز العقبات السياسية.