الكرملين: موسكو تأمل أن يواصل ترامب جهوده في مجال حفظ السلام

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن موسكو تأمل بأن يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، جهوده الرامية إلى إرساء السلام، حتى بعد انتخابات الكونجرس الأميركي.

وقال بيسكوف، ردا على سؤال بشأن ما إذا كان فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي، قد يؤدي إلى تعقيد الحوار بين موسكو وواشنطن، قائلا إن "الرئيس ترامب لا يزال في منصبه، ونحن نأمل بصدق أن يواصل جهوده لبناء السلام".

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن بيسكوف القول: "لقد وُضعت بالفعل بعض الأسس الأولية، ومن المقرر عقد جولة أخرى من المحادثات الثلاثية في القريب العاجل".

وأشار بيسكوف إلى الجهود الناجحة التي تبذلها السيدة الأولى الأميركية ميلانيا ترامب، في مجالي إرساء السلام والعمل الإنساني.

وأضاف بيسكوف: "نأمل أن يستمر كل ذلك".

وأوضح بيسكوف، ردا على سؤال بشأن احتمالية أن يشكل الكونغرس عقبة في هذا المسار، قائلا إن "هذه المسألة تعد شأنا داخليا أميركيا".