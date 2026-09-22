غوتيريش: على القوى العظمى أن تدرك "أن قوتها ليست خارقة كما تبدو"

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الثلاثاء إن على القوى العظمى أن تدرك "أن قوتها ليست خارقة كما تبدو"، وأن القوة العسكرية وحدها لا تكفي لضمان السلام.

ودعا غوتيريش إلى "عالم مبنى على الاعتماد المتبادل" لدى الإدلاء بخطابه الأخير أمام قادة العالم الحاضرين في الجمعية العامة.

وأضاف: "إن خطوط الانقسام في عالمنا تتسع"، مشيرا إلى الحروب المستعرة، وارتفاع درجات الحرارة والذكاء الاصطناعي، من بين أمور أخرى.

وتعهد غوتيريش بمواصلة "الدفاع عن قناعته بأن تحقيق السلام ممكن" بمجرج انتهاء ولايته العام الجاري.

وافتتح خطابه الجزء الرئيسي من أكبر اجتماع دبلوماسي في العالم في العام الجاري. ويخاطب قادة الدول الأعضاء الـ193 في الأمم المتحدة بعضهم بعضا ، ويعرضون آمالهم وخططهم وشكاواهم.