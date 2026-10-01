ترامب: قد نلجأ لتكثيف عمليات القصف على إيران في حال عدم التوصل لاتفاق
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب احتمال تكثيف عمليات القصف على إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
وقال ترامب في تصريحات لمجلة "تايم": "بدلاً من إنهاء الحرب مع إيران قد نلجأ لتكثيف عمليات القصف في حال عدم التوصل لاتفاق"، مضيفاً: "بتدمير إيران نحقق السلام في العالم أما في وجودها فلا أعتقد أنه يمكن تحقيق السلام أبداً".
وأشار إلى أن مستويات بعض أنواع الذخيرة أقل قليلاً مقارنة بأنواع أخرى.
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