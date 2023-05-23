3 ناقلات إماراتية تسيّر 28 رحلة أسبوعياً إلى ماليزيا

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أن ثلاث ناقلات وطنية، هي «الاتحاد للطيران» و«طيران الإمارات» و«العربية للطيران»، تسير نحو 112 رحلة شهرياً من أبوظبي ودبي والشارقة إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، بمعدل 28 رحلة أسبوعياً.

وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني أن الرحلات موزعة بواقع سبع رحلات أسبوعياً لـ«الاتحاد للطيران» انطلاقاً من إمارة أبوظبي، و14 رحلة أسبوعياً لـ«طيران الإمارات» انطلاقاً من إمارة دبي، وسبع رحلات أسبوعياً لــ«العربية للطيران» انطلاقاً من إمارة الشارقة.

وقدمت الإمارات وماليزيا نموذجاً متميزاً للتعاون الاستراتيجي في قطاع الطيران والسياحة، مع زيادة عدد رحلات الناقلات الوطنية والنمو المطرد في حركة تدفقات الزوار، وسط آفاق واعدة لنمو السياحة والسفر بين البلدين.

ونجحت الناقلات الوطنية لدولة الإمارات في تعزيز رحلاتها إلى مملكة ماليزيا على مدار السنوات الماضية، في خطوة استهدفت مواكبة نمو حركة الطيران بين البلدين، في ظل مسيرة العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية الراسخة.

«الاتحاد للطيران»

واصلت «الاتحاد للطيران» زيادة رحلاتها إلى عدد من الوجهات في مختلف أنحاء العالم، وبدأت اعتباراً من مايو 2020 تعزيز رحلاتها الخاصة بين أبوظبي والعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وأطلقت «الاتحاد للطيران» أول رحلاتها إلى ماليزيا في عام 2007، نقلت من خلالها أكثر من 2.7 مليون مسافر إلى العاصمة الماليزية، حيث تعتبر كوالالمبور من أهم الوجهات التابعة لشبكة الناقلة العالمية.

وفي 2019، أعلنت «الاتحاد للطيران» شراكتها مع هيئة الترويج السياحي الماليزي، لجذب السياح من الدول الأوروبية والشرق الأوسط لزيارة ماليزيا كوجهة سفر سياحية عبر إمارة أبوظبي.

«طيران الإمارات»

وقالت «طيران الإمارات» لـ«وام» إنها تقدم خدمات سفر عالمية من ماليزيا وإليها، على مدار أكثر من 25 عاماً، حيث بدأت رحلاتها من دبي إلى كوالالمبور منذ عام 1995، بالإضافة إلى توفير سعة أكبر عن طريق طائرة «إيرباص A380»، لحمل عدد أكبر من الركاب، نظراً لزيادة الطلب، بالإضافة إلى أن الناقلة توفر رحلات للمسافرين من ماليزيا إلى أكثر من 140 وجهة حول العالم، لإتاحة مزيد من الفرص للسفر عبر شبكتها المتنامية، مع تقليل أوقات الترانزيت، والوصول أسرع من أوروبا وإليها، والشرق الأوسط، وجنوب آسيا، وإفريقيا.

وذكرت «طيران الإمارات» أنها اعتباراً من مطلع يونيو القادم حتى شهر يوليو سترفع رحلاتها إلى ماليزيا بواقع 21 رحلة أسبوعياً، منها 14 رحلة أسبوعية عبر طائرة «بوينغ 777» و7 رحلات أسبوعياً عبر طائرة «إيرباص A388».

«العربية للطيران»

استأنفت «العربية للطيران»، رحلاتها المباشرة من إمارة الشارقة إلى مدينة كوالالمبور، من خلال ثلاث رحلات أسبوعياً، ابتداءً من مارس الماضي، ليرتفع عددها لتصبح رحلات يومية اعتباراً من شهر يونيو المقبل.

وتقول «العربية للطيران» إن رحلاتها إلى ماليزيا هي خطوة مهمة ضمن خططها التوسعية في سوق آسيا، وبما يتماشى مع التزام الناقلة المستمر تزويد العملاء بخيارات سفر مدعومة بالقيمة المضافة إلى وجهات مختلفة مثل كوالالمبور التي تعد واحدة من أسرع المدن الحضرية نمواً في جنوب شرق آسيا.