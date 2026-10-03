فنلندا تستكمل تغطية «طيران الإمارات» للدول الإسكندنافية

أكد نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في شركة «طيران الإمارات»، عدنان كاظم، أن إطلاق أول رحلة مباشرة لـ«طيران الإمارات» بين دبي وهلسنكي يُمثل خطوة مهمة في تعزيز حركة السفر والسياحة بين دولة الإمارات وفنلندا، مشيراً إلى أن الخط الجديد يوفر للمسافرين إمكانية الوصول المباشر إلى العاصمة الفنلندية، ويدعم حركة السفر في الاتجاهين.

وقال كاظم لـ«الإمارات اليوم»، إن «طيران الإمارات» تغطي منطقة شمال أوروبا منذ نحو 15 عاماً، لافتاً إلى أن هلسنكي تمثل وجهة جديدة ومهمة ضمن شبكة الناقلة، وسوقاً جديدة تعمل «طيران الإمارات» على بنائها وتعزيز حركة السفر إليها، من خلال التعاون والعمل المشترك بين فرقها في دبي وهلسنكي.

وحطّت «طيران الإمارات»، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، في هلسنكي للمرة الأولى، الخميس الماضي. ويمثل إطلاق الرحلة اليومية خط الربط المباشر الوحيد على مدار العام بين فنلندا والإمارات العربية المتحدة، ويوفر خدمات منتظمة وموثوقة تفتح آفاقاً جديدة للسياحة والأعمال والتجارة في كلا البلدين.

وأعرب كاظم عن تفاؤله بمستوى الإشغال على الخط الجديد، مشيراً إلى أنه في حال وصوله إلى 75% أو أكثر خلال السنة الأولى من إطلاق الخط الجوي، فسيشكل ذلك مؤشراً إيجابياً على أداء الخط، لافتاً إلى أن الفريقين في هلسنكي ودبي يعملان على دعم الخط الجديد وبناء سوق هلسنكي أمام الناقلة.

وأضاف أن تنوع التجارب السياحية في فنلندا، يتيح للوجهة استقطاب الزوار على مدار العام، سواء خلال الصيف أو الشتاء، ما يعزز فرص نمو حركة السياحة بين البلدين.

وقال كاظم إن «طيران الإمارات» تركز بشكل أساسي على السوق الإماراتية، مؤكداً أن الإمارات تمتلك مقومات السياحة، لا سيما في الموسم الشتوي، ما يجعلها وجهة جاذبة للزوار من فنلندا وشمال أوروبا، التي تتميز ببرودة شديدة خلال هذا الوقت من العام.

وأشار إلى تنامي حركة السفر من دولة الإمارات إلى الدول الإسكندنافية بشكل عام، لافتاً إلى أن فنلندا تمثل وجهة جديدة أمام المسافرين الإماراتيين، وأن إطلاق خط مباشر إليها يشجع مزيداً من المسافرين والعائلات على اكتشافها.

وأوضح أن حركة السفر لا تقتصر على السياحة، وإنما تشمل أيضاً التجارة والأعمال، لافتاً إلى أن إطلاق الخط الجديد يمكن أن يشجع مختلف الفئات على زيارة فنلندا واستكشافها.

ولفت إلى أن الرحلة الأولى إلى فنلندا، التي انطلقت أول من أمس الخميس، شهدت وجود مسافرين من أسواق مختلفة، من بينها تايوان وكوريا الجنوبية واليابان، إلى جانب مسافرين من دول الخليج، ما يعكس وجود مزيج متنوع من الأسواق التي تستفيد من شبكة «طيران الإمارات».

وأوضح أن المسافرين يتابعون وجهات «طيران الإمارات» الجديدة ويحاولون اكتشاف أسباب اختيار الناقلة لهذه الوجهات، ما يسهم في تشجيع مزيد من المسافرين على زيارة الوجهة الجديدة.

وأضاف أن الرحلات المباشرة ستتيح للمسافرين الوصول بسهولة إلى هلسنكي، والاستفادة منها بوصفها بوابة إلى فنلندا ودول شمال أوروبا، بما يدعم حركة السياحة والسفر في الاتجاهين.

وحول خطط افتتاح وجهات جديدة في المنطقة نفسها، أوضح كاظم أن «طيران الإمارات» تغطي حالياً الدول الإسكندنافية الأربع، مشيراً إلى أن خطط التوسع موجودة دائماً، وأن النقاش حول الفرص والوجهات الجديدة مستمر وفقاً لحركة الطلب وتطور الأسواق.

وأكد أن خط هلسنكي يمثل إضافة جديدة إلى شبكة «طيران الإمارات»، ويفتح المجال أمام مزيد من حركة السفر بين دولة الإمارات وفنلندا، سواء على مستوى السياحة أو الأعمال والتجارة، كما يعزز خيارات السفر أمام المسافرين من مختلف الأسواق المرتبطة بشبكة الناقلة.