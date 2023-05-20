زيلينسكي أمام القمة العربية: لم نختر الحرب

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمام القمة العربية، التي يحضرها كضيف شرف، بناء على دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن أوكرانيا لن تخضع أبداً للمطامع الروسية، كما ثمّن الوساطة السعودية للإفراج عن الأسرى.

وقال زيلينسكي «لم نختر الحرب، ولم ننخرط في أي أعمال عدائية في أراضي دول أخرى».

وتابع الرئيس الأوكراني بالقول «إننا مجبرون على مواصلة القتال، ولا أحد يوافق على تسليم أرضه».

وأكد زيلينسكي أن ما يحدث في بلادنا (أوكرانيا) حرب، وليس مجرد نزاع. وأعلن الرئيس الأوكراني أن كييف تعمل على إنهاء الحصار البحري المفروض من روسيا على موانئنا.

وثمن الرئيس زيلينسكي الوساطة السعودية للإفراج عن الأسرى الأوكرانيين لدى روسيا.

وشكر زيلينسكي، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لـ«دعمه وحدة أراضي أوكرانيا»، وذلك في اجتماع ثنائي. وقالت الرئاسة الأوكرانية في بيان، إن زيلينسكي شكر لولي عهد السعودية دعمه وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها، ودعا بن سلمان إلى زيارة أوكرانيا.

وكان زيلينسكي، الذي يقوم بأول زيارة للمنطقة منذ بدء الحرب في أوكرانيا، قد كتب في تغريدة على «تويتر»، إن هدفه هو تعزيز العلاقات الثنائية وعلاقات أوكرانيا مع العالم العربي، مشيراً إلى أن من بين الموضوعات الأخرى التي ذكرها ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، وصيغة سلام، والتعاون في مجال الطاقة.