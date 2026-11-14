زيلينسكي يلمح إلى إمكانية التنازل عن دونباس مقابل الانضمام لـ"الناتو"

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن المفاوضين الأميركيين طرحوا فكرة انسحاب أوكرانيا المحتمل من ‌منطقة دونباس الشرقية مقابل انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وذلك عقب أحدث جولة من المحادثات مع روسيا في أبوظبي.

وأضاف زيلينسكي في تصريحات للصحفيين نشرها مكتبه اليوم السبت، أن هذه هي المرة الأولى التي تُطرح فيها مسألة ربط الانضمام للحلف العسكري بالتنازل عن أراض خلال المحادثات.

وقال زيلينسكي: "طرح ⁠الأميريكيون سؤالاً: ماذا لو انضمت أوكرانيا إلى حلف الأطلسي؟ هل ستنسحب أوكرانيا من دونباس؟".

وأضاف: "لهذا السبب أعتقد أن حلف شمال الأطلسي عاد إلى جدول الأعمال. لكنكم سمعتم أيضاً تلميحات (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، وهذه محادثة ‌صعبة للغاية".

ويقول بوتين إن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي يمثل خطاً أحمر بالنسبة لموسكو، واصفاً هذه المسألة بأنها أحد أسباب نشوب الحرب.

وأكد زيلينسكي مجدداً موقفه بأن كييف ‌لا تنوي التنازل عن أراضيها. لكنه قال إنه في حال ‌حصلت أوكرانيا على حزمة شاملة ‌تشمل ضمانات أمنية والحق في بناء جيش وطني قوي يحظى بتمويل جيد وأموالاً لإعادة الإعمار، فسوف يطرح المسألة في استفتاء ‌وطني.

وأكد زيلينسكي على ما قاله قادة أوروبيون في ⁠قمة دبلن أمس الجمعة برفض دعوة روسيا للتوصل إلى اتفاق أكثر شمولاً بشأن البنية الأمنية الأوروبية قبل الاتفاق على التفاصيل المتعلقة بكيفية إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال: "لا يمكننا ⁠قلب كل شيء ⁠رأسا على عقب والبدء بالحديث عن تغيير الإطار الأمني في العالم أو عبر القارة ككل، ثم بعد ذلك فقط نتحدث عن إنهاء هذه الحرب. ⁠يجب إنهاء هذه الحرب أولاً".

كما رفض زيلينسكي اقتراح بوتين بإعلان وقف إطلاق نار محلي لأغراض إنسانية في كوستيانتينيفكا، وهي مدينة تشهد معارك عنيفة في منطقة دونيتسك الشرقية بأوكرانيا، قائلاً "إن ذلك يعكس عجز موسكو عن الاستيلاء على المدينة بالقوة". وأضاف "أن المدنيين هناك ‌أتيحت لهم بالفعل فرصة الإجلاء".

وقال: "بوتين يريدنا ببساطة أن نغادر كوستيانتينيفكا حتى يتمكنوا من التوغل واحتلال المدينة بأكملها بهذه الطريقة".