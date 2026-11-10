زيلينسكي يصل الى الدنمارك لمباحثات بشأن الدعم العسكري وأمن الطاقة

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء إلى الدنمارك حيث من المقرر أن يلتقي قادة دول الشمال الأوروبي للبحث في الدعم العسكري لبلاده لا سيما الدفاع الجوي، إضافة الى أمن منشآت الطاقة الحيوية.

ويأتي ذلك في يوم تبدأ كييف وموسكو مباحثات برعاية الولايات المتحدة في أبوظبي، سعيا للتوصل الى تسوية للحرب التي بدأت بالغزو الروسي لأوكرانيا في مطلع العام 2022.

وأظهرت لقطات عرضتها شبكة "تي في 2" طائرة زيلينسكي وهي تحط في المطار.

وسبق ذلك إعلان كوبنهاغن أنها ستقدم لكييف دعما عسكريا قيمته 4.8 مليارات كرونة (نحو 642 مليون يورو).

وجاء الاعلان على لسان وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن الذي أضاف بعد اجتماع مع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، أن بلاده "خصصت كذلك مساعدة إضافية بقيمة 150 مليون كرونة لقطاع الطاقة الأوكراني".

ورحبت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدركسن بزيلينسكي والقادة الآخرين.

وقالت في بيان صادر قبل وصول الرئيس الأوكراني، "يتواصل قتال الأوكرانيين من أجل أوكرانيا حرة وأوروبا حرة".

ومن المقرر أن ينضم الى الاجتماع كل من رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، ونظيريه النروجي يوناس غار ستوره والفنلندي بيتيري أوربو.

وشددت الشرطة الدنماركية إجراءاتها الأمنية خلال زيارة زيلينسكي، وحظرت استخدام الطائرات المسيّرة في أجواء العاصمة حتى 12 نوفمبر.