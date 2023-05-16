ليبيا.. البرلمان يكلف أسامة حماد بتسيير أعمال الحكومة

قالت وسائل إعلام ليبية إن البرلمان الليبي صوت، اليوم، بالإجماع على حجب الثقة عن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، وتكليف وزير المالية أسامة حماد بتسيير أعمال الحكومة.

تجدر الإشارة إلى أن باشاغا كلف، أمس، نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني، بمهام تسيير مجلس الوزراء بالحكومة الليبية مع تفويضه بكامل الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك في خطاب موجه من رئيس الحكومة الليبية إلى هيئة الرئاسة بمجلس النواب وأعضاء مجلس النواب.