السلطات السعودية تعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي وزوال الخطر عن الرياض

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الاثنين، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي باتجاه مدينة الرياض.

وفي وقت سابق أعلن الدفاع المدني السعودي إطلاق إنذار في مدينة الرياض للتحذير من خطر، ثم أعلن زوال الخطر عن مدينة الرياض، داعياً المواطنين والمقيمين إلى الاستمرار في اتباع تعليماته والابتعاد عن التجمهر والتصوير نهائياً.

وشدّد الدفاع المدني على أن تصوير أو نشر أو تداول أي معلومات ذات صلة بالتصدي للصواريخ والطائرات المسيرة ومواقع سقوطها يُعرّض أصحابها للمساءلة القانونية.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان التحالف صباح اليوم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي باتجاه خميس مشيط.