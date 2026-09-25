منصور بن زايد يستقبل نائب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في أبوظبي، نائب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية الفريق أول ركن صدام خليفة حفتر.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وليبيا وتطويرها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة، كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات الإقليمية.