الدفاع المدني السعودي: إصابة 6 أشخاص إثر سقوط مقذوف في نجران

صرّح المتحدث الرسمي للدفاع المدني السعودي بأن الدفاع المدني في مدينة نجران باشر، اليوم، سقوط مقذوف معادٍ تم إطلاقه من قبل جماعة الحوثية الإرهابية على موقع سكني، نتج عنه إصابة 6 مواطنين، وأضرار مادية في 3 منازل و3 مركبات. وشدد المتحدث الرسمي للدفاع المدني على أن محاولات استهداف الأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وقد تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.