أوكرانيا: عدد قتلى الجيش الروسي يقترب من 200 ألف جندي منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية في 24 فبراير من العام الماضي، إلى نحو 199 ألفاً و 980 مقاتلاً، من بينهم 520 جندياً لقوا حتفهم خلال أمس الإثنين فقط.

جاء ذلك وفقاً لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، وقال البيان إن القوات الأوكرانية دمرت 3762 دبابة و 7348 مركبة قتالية مدرعة و 3150 من أنظمة المدفعية و562 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و316 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضاً تدمير 308 طائرات، و294 مروحية، و 2732 طائرة مسيرة، و 973 صاروخ كروز، و 18 سفينة حربية، و 6 آلاف و 48 من المركبات وخزانات الوقود، و410 من وحدات المعدات الخاصة.