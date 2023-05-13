محكمة باكستانية تمنح عمران خان إفراجاً مؤقتاً بكفالة

منحت محكمة باكستانية رئيس الوزراء السابق عمران خان إفراجاً مؤقتاً بكفالة، أمس، بعد ثلاثة أيام من إلقاء القبض عليه بتهمة فساد، ما أدى إلى فوضى دموية في البلاد.

وأمرت دائرة بالمحكمة العليا في إسلام أباد بالإفراج عن خان بكفالة وأخطرت وكالة مكافحة الاحتيال الوطنية بعدم القبض عليه على ذمة القضية نفسها لمدة 15 يوماً، حسبما ذكر محاميه سلمان صافدار.

وبعد ساعة من قرارها الأول، أمرت المحكمة نفسها السلطات بعدم القبض على خان على خلفية اتهامات أخرى حتى يوم الأربعاء المقبل، على الأقل.

ووافقت المحكمة العليا في إسلام أباد على الإجراءات بعد يوم من حكم المحكمة العليا بالبلاد بأن القبض على خان يوم الثلاثاء الماضي كان غير قانوني.