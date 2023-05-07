محكمة عراقية تقضي بإعدام شرطي قتل مستشارا حكوميا

أصدرت محكمة عراقية اليوم الأحد حكما بإعدام شرطي بعد إدانته بقيادة مجموعة قتلت المحلل المعروف ومستشار الحكومة هشام الهاشمي بالرصاص قبل ثلاث سنوات في بغداد.

قُتل الهاشمي، الذي كان يقدم المشورة للحكومة فيما يتعلق بدحر مقاتلي تنظيم "داعش" وسبل كبح نفوذ الفصائل المسلحة ، أمام منزل عائلته في بغداد في يوليو 2020 عندما أمطره مسلحون يستقلون دراجة نارية بوابل من الرصاص فأردوه قتيلا.

وأفاد بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن محكمة في بغداد أصدرت اليوم حكما بإعدام أحمد حمداوي استنادا لقانون مكافحة الإرهاب العراقي.

ولم يُسمح لوسائل الإعلام بحضور جلسة المحكمة لكن محاميا حضر قال إن حمداوي لم يقل شيئا في المحكمة ردا على حكم القاضي.

وقال متحدث باسم مجلس القضاء الأعلى في بغداد إن بإمكانه استئناف الحكم.

وفي عام 2021، بث التلفزيون العراقي الرسمي مقطع فيديو يعترف فيه حمداوي بقيادته للمجموعة التي قتلت الهاشمي.

وفي ذلك الحين قال مسؤولون حكوميون إن الهاشمي كان مستهدفا في الهجوم دون اتهام جماعة بعينها.