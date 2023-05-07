«التعاون الإسلامي» تدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في السودان

رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، بالمبادرة المشتركة للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية ببدء المحادثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع، في مدينة جدة.

وأشاد الأمين العام، في بيان نشره على موقع المنظمة الإلكتروني أمس، بهذه المبادرة التي تنسجم مع نص البيان الصادر عن اللجنة التنفيذية للمنظمة في اجتماعها الأخير الأربعاء الماضي، والذي دعا إلى الوقف الفوري للتصعيد العسكري بما يحافظ على مقدرات ومكتسبات الشعب السوداني، وذلك في ضوء الخسائر البشرية الكبيرة وتدمير المنشآت والبنى التحتية.

وطالب بتغليب لغة الحوار والتحلي بضبط النفس والحكمة، والعودة بأسرع وقت ممكن إلى طاولة المفاوضات لمواصلة الجهود السلمية لحل الأزمة السودانية.

وناشد الأمين العام «وفد التفاوض من الجانبين للعمل على تثبيت الهدنة الإنسانية وضمان وصول المساعدات الإنسانية والصحية للمتضررين من الأوضاع الإنسانية الصعبة الراهنة في السودان».