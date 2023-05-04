بريطانيا تستعد أمنيا لمراسم تتويج الملك تشارلز الثالث

أعلنت السلطات البريطانية انها ستنشر اكثر من عشرة آلاف شرطي خلال حفل تتويج الملك تشارلز الثالث وزوجته كاميلا السبت.

وبعد سبعين عاما على تتويج الملكة إليزابيث الثانية، تستعدّ بريطانيا لتتويج ملكها الجديد. وفي دليل على انطلاق العدّ العكسي، بدأ بعض من أشدّ مؤيّدي العائلة المالكة بأخذ مواقعهم على الجادة الطويلة الممتدّة من قصر باكينغهام.

وينتظر ان يصطف عشرات آلاف الأشخاص من بريطانيين وسياح على طول الطريق الذي سيسلكه موكب تشارلز وكاميلا بين قصر باكينغهام وكنيسة ويستمنستر.

ودعي حوالى 2300 شخص لهذا الحفل بينهم قادة ورؤساء دول وحكومات وملوك من حول العالم.

ومن بين السياسيين الذين سيحضرون المراسم، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.

وجّه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب انتقادات لقرار الرئيس جو بايدن عدم حضور مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث.

وبعد ثمانية أشهر على عملية "جسر لندن"، الاسم الرمزي لتنظيم جنازة إليزابيث الثانية، تنفّذ الشرطة البريطانية عملية "غولدن اورب" لتتويج الملك.

وقال وزير الدولة لشؤون الأمن توم توغندهات إنّ الحفل الذي يتوّج ثلاثة أيام من الاحتفالات، سيكون "إحدى أهم العمليات الأمنية" التي شهدتها بريطانيا.

وأضاف أنّ "أجهزة استخباراتنا وقواتنا الأمنية الأخرى على علم تماماً بالتحدّيات التي نواجهها وهي مستعدة لمواجهتها كما فعلت الشرطة ببراعة" مساء الثلاثاء، حيث اعتقل رجل اشتُبه بأنه مسلّح بعدما اقترب من سياج قصر باكينغهام وألقى أغراضا يعتقد أنها خراطيش سلاح ناري إلى داخل حديقة القصر.

وجاء في بيان للشرطة أنّ "طوقا أمنيا ضُرب بعدما عثر بحوزة الرجل على حقيبة مشبوهة"، مشيرة إلى أن خبراء عمدوا إلى تفجيرها احترازيا.

وأوضحت الشرطة أنّ المشتبه به اعتقل وقالت لاحقا إنها في الوقت الراهن لا تتعامل مع القضية على أنها على صلة بالإرهاب.

ولم يكن الملك تشارلز في القصر حينذاك، لكنّه كان قد استقبل قبل وقت قليل من ذلك رئيس الوزراء الاسترالي انتوني ألبانيزي ضمن احد اللقاءات الدبلوماسية التي تسبق التتويج.

والسبت سيتم نشر أكثر من 11,500 عنصر من قوات الأمن كما أعلنت شرطة لندن. وقال أدي اديليكان المسؤول في سكوتلانديارد إنّ "هذه ستكون أكبر تعبئة لعناصر الشرطة في يوم واحد منذ عقود".

وعلى مدى أسبوع سيتم نشر 29 ألف عنصر أمن.

في وسط لندن ستستخدم الشرطة تقنية التعرّف على الوجوه. وسيتم نشر القناصة على الأسطح.

ويشارك نو سبعة آلاف جندي في الموكب الذي سيسير بين باكينغهام وويستمنستر. وقال إدوارد ويليام فيتزالان هوارد المسؤول عن تنظيم حفل التتويج إنه سيكون "حدثا بأبهة عظيمة".

وسينظّم عرض جوي لست دقائق في أجواء لندن.

بالإضافة إلى حفل التتويج، تستعدّ بريطانيا لثلاثة أيام من الاحتفالات. فقد دُعي الشعب للمشاركة الأحد في "غداء كبير" في إطار الحفلات التي تشهدها الأحياء، حيث ستكون "تورتة التتويج" على القائمة، والتي كشف القصر النقاب عن وصفتها في منتصف أبريل.

وفي الليل، ستقام حفلة موسيقية في قلعة وندسور في غرب لندن، سيحضرها 10 آلاف بريطاني تمّ اختيارهم عشوائياً.