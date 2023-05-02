لهند تطالب بنك التنمية الأسيوي بدعمها لمواجهة تغير المناخ

التقت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيثارامان، اليوم الثلاثاء، برئيس بنك التنمية الأسيوي ماساتسوجو أساكاوا على هامش اجتماعات البنك في مدينة إنتشون بشمال غرب كوريا الجنوبية .

وقالت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" الهندية، إن الوزيرة حثت رئيس وكالة التمويل متعددة الأطراف على دعم الهند بمزيد من التمويل الميسر لمواجهة تغير المناخ ، مؤكدة له أن التقدم الاقتصادي للبلاد سيكون له تأثير إيجابي كبير إقليميا وعالميا.

وخلال الاجتماع الثنائي بين الوزيرة الهندية ورئيس البنك، قالت سيثارامان إن الهند لا تزال الدولة الأكثر أهمية للعمليات السيادية وغير السيادية لبنك التنمية الآسيوي.

كما أعربت المسؤولة الهندية عن دعمها لبنك التنمية الآسيوي لآليات التمويل المبتكرة لتعزيز قدرة البنك على الإقراض.