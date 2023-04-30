كوريا الجنوبية تستعد لزيارة كيشيدا

أكد مسؤول رئاسي في سيؤول أن كوريا الجنوبية واليابان تنسقان معاً لوضع جدول زمني لزيارة رئيس وزراء اليابان أوائل الشهر المقبل، وعقد قمة بين فوميو كيشيدا والرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول.

وفي مقابلة هاتفية مع شبكة «كيه.بي.إس.وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية، أمس، ذكر المسؤول أن محادثات تجرى لترتيب زيارة رئيس وزراء اليابان لكوريا الجنوبية، قبل أن يستضيف قمة مجموعة السبع في هيروشيما، في الفترة من 19 حتى 21 مايو المقبل، غير أنه لم يتم بعد تحديد موعد للزيارة.

وتكهنت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء، بأن زيارة يقوم رئيس وزراء اليابان إلى سيؤول، تمثل مسعى لتحسين العلاقات الثنائية والرد بشكل أفضل على برامج الصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية.