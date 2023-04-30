«الأمم المتحدة» ترى انفتاحاً أكبر من طرفي الصراع بالسودان على المحادثات

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان، فولكر بيرتس، لـ«رويترز»، إن الطرفين المتحاربين، وهما الجيش وقوات الدعم السريع، منفتحان بشكل أكبر على المفاوضات، وأقرا بأن الصراع الذي اندلع منذ أسبوعين لا يمكن أن يستمر. وأضاف المبعوث أن الطرفين رشحا ممثلين عنهما للمحادثات التي لم يُحدَّد جدول زمني لإجرائها حتى الآن. وأشار بيرتس إلى أنه قال لمجلس الأمن، إن كلا الطرفين كان يعتقد أن بوسعه الانتصار في الصراع، وذلك خلال أحدث إفادة منذ يومين، لكنه قال أيضاً إن المواقف تتغير. وأضاف: «كلاهما الآن أكثر انفتاحاً على المفاوضات. ولم تكن كلمة مفاوضات أو محادثات حاضرة في خطابيهما خلال الأسبوع الأول».