رئيس مجموعة فاغنر يهدد بالانسحاب من باخموت وسط استهداف طائرات مسيرة للقرم

هدد يفيجني بريجوجين رئيس مجموعة فاغنر الروسية بسحب قواته من مدينة باخموت الأوكرانية المحاصرة بسبب المعدل المرتفع للقتلى والجرحى في القتال هناك ونظرا لنقص الإمدادات، فيما اندلعت النيران في خزان وقود في القرم بعد هجوم محتمل بطائرة مسيرة.

وقال بريجوجين في مقابلة مع المدون العسكري الروسي سيميون بيجوف نشرت اليوم السبت: "لدينا في كل يوم أكوام من آلاف الجثث التي نضعها في توابيت ونرسلها إلى الوطن".

وأضاف بريجوجين أن الخسائر أكثر بخمس مرات من اللازم نظرا لنقص ذخيرة المدفعية.

وذكر رئيس مجموعة فاجنر أنه كتب إلى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويجو ليطلب منه إمدادات بأسرع وقت ممكن. وأكد: "إذا لم يتم تعويض عجز الذخيرة، فنحن مضطرون -حتى لا نركض مثل الجرذان الجبانة بعد ذلك- إلى الانسحاب أو الموت".

وأوضح بريجوجين إنه سيكون مضطرا على الأرجح إلى سحب بعض قواته، لكنه حذر من أن هذا سيعنى أن الجبهة ستنهار في مكان آخر.