«الناتو» وشركاؤه قدموا لأوكرانيا 230 دبابة و1550 آلية مدرعة

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ أمس، إن الدول الأعضاء والشركاء قاموا بتسليم أوكرانيا 230 دبابة وأكثر من 1550 مركبة، ومجموعة كبيرة من الذخيرة حتى الآن. وقال ستولتنبرغ، وإلى جواره رئيس وزراء لوكسمبورغ خافيير بيتل في بروكسل: «تم بالفعل تسليم أكثر من 98% من المركبات التي تم التعهد بها لأوكرانيا». وأضاف: «قمنا بتدريب وتسليح أكثر من تسعة ألوية أوكرانية مدرعة جديدة». يشار إلى أن ألوية الناتو تتألف من آلاف

عدة من الجنود. وقال: «سيضع هذا أوكرانيا في وضع قوي للاستمرار في إعادة السيطرة على الأراضي المحتلة».