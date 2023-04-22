إخلاء 17 مبنى سكني بعد العثور على عبوة ناسفة في روسيا

أعلنت السلطات الروسية أنه تم إخلاء 17 مبنى سكني اليوم السبت في مدينة روسية بالقرب من الحدود الأوكرانية بعد العثور على عبوة ناسفة في موقع تسببت فيه قنبلة أسقطتها طائرة حربية روسية بانفجار قوي الخميس الماضي.

وهز انفجار قنبلة جزءا من بيلغورود، الخميس الماضي، مما أدى إلى حفرة كبيرة وإصابة ثلاثة أشخاص. وأقرت وزارة الدفاع الروسية بسرعة أن سلاحاً أطلقته بطريق الخطأ إحدى قاذفاتها من طراز سو-34 تسبب في الانفجار.

وقالت الوزارة إن تحقيقاً جار، لكنها لم تذكر تفاصيل بشأن السلاح الذي قال خبراء عسكريون إنه من المحتمل أن يكون قنبلة قوية تزن 500 كيلوغرام (1100 رطل).