«الناتو» يُجري أكبر تدريبات على الدفاع السيبراني في العالم في إستونيا

يشارك العديد من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) والدول الشريكة للحلف في أكبر تدريبات على الدفاع السيبراني في العالم في إستونيا في الفترة من 18 إلى 21 أبريل الجاري.

ومن المقرر أن تقوم فرق من 38 دولة، خلال التدريبات التي بدأت أول من أمس، بحماية أنظمة كمبيوتر حقيقية من هجمات في وقت حدوثها الفعلي وممارسة اتخاذ القرارات التكتيكية والاستراتيجية في المواقف الحرجة، بحسب مركز التميز للدفاع السيبراني التعاوني التابع لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في تالين.

وقال المركز إن هناك أكثر من 3000 مشارك في التدريبات.

وقال وزير دفاع إستونيا هانو بيفكور: «قد لا تكون الحرب السيبرانية مرئية مثل الحرب الحركية، لكنها مدمجة في أنشطة شبيهة بالحرب»، في إشارة إلى الحرب الروسية ضد أوكرانيا.