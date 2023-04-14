توجيه الاتهام إلى عسكري أميركي في قضية تسريب الوثائق السرية

وجّهت محكمة فيدرالية، اليوم الجمعة، إلى العسكري جاك تيشيرا البالغ من العمر 21 عاماً لائحة اتّهام لتسريبه سلسلة وثائق دفاعية سرّية للغاية تتعلّق خصوصاً بالحرب في أوكرانيا، سبّب انكشافها حرجاً كبيراً لواشنطن.

وتيشيرا، العنصر في سلاح الجو بالحرس الوطني، مثُل الجمعة أمام محكمة فيدرالية في بوسطن حيث وجّهت إليه تهم من بينها "تخزين ونقل معلومات متعلّقة بالدفاع الوطني من دون تصريح"، و"سحب وتخزين وثائق أو مواد سرّية من دون تصريح".