روسيا تحاول السيطرة على مناطق غربية في باخموت

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، أنّ قوّاتها تخوض معارك للسيطرة على المناطق الغربية من باخموت حيث يحتدم القتال منذ أشهر، في حين أفادت مصادر وكالة فرانس برس بأنّ أوكرانيا تواصل استقدام مزيد من القوات للدفاع عن المدينة.

وتسعى موسكو للسيطرة على باخموت منذ الصيف الماضي في معركة أصبحت الأطول أمداً والأفدح من حيث حصيلة القتلى منذ بدأ الحرب قبل أكثر من عام.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنّ مقاتلين من مجموعة فاغنر شبه العسكرية يتقدّمون باتّجاه داخل المدينة بإسناد من سلاح الجوّ الروسي.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أنّ "وحدات فاغنر الهجومية تخوض عمليات قتالية مكثّفة للسيطرة على المناطق الغربية من المدينة".