النرويج تطرد 15 دبلوماسياً روسياً

أفاد جهاز الأمن النرويجي اليوم الجمعة بأن النرويج طردت 15 دبلوماسياً روسياً، بسبب "محاولتهم تجنيد مصادر واعتراض اتصالات وشراء تكنولوجيا متطورة".

وقالت مسؤولة مكافحة التجسس بالجهاز إنجر هوجلاند في مؤتمر صحافي إن الجهات الفعلية التي تشغل الدبلوماسيين هي مديرية المخابرات الرئيسية العسكرية وجهاز الأمن الاتحادي وجهاز المخابرات الخارجية.

وأضافت أن "الطرد يقلل خطر تهديد المخابرات الروسية في النرويج عن طريق الخفض الدائم لعدد مسؤولي المخابرات العاملين تحت ستار دبلوماسي".