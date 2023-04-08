قوات «يونيفيل»: لبنان وإسرائيل لا تريدان الحرب

قالت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل)، إن إسرائيل ولبنان لا تريدان الحرب، وذلك بعد تبادل إطلاق النار بين الجارتين.

وذكرت «يونيفيل»، التي تراقب الأمن على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، في بيان إن «الجانبين قالا إنهما لا يريدان حرباً».

وأوضحت بعثة حفظ السلام، التابعة للأمم المتحدة، أنها على اتصال بالدولتين اللتين تعتبران رسمياً في حالة حرب.

ودعت «اليونيفيل» جميع المعنيين إلى وقف الهجمات. وأضافت أن «الأعمال التي تمت خطرة، وتنطوي على تصعيد خطر».